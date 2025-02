Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: si comincia nella notte, attesa per Bagnaia e Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata deiriservati allasulla pista di. Laddove domenica 2 marzo andrà in scena il Gran Premio di Thailandia, gara d’esordio della stagione, vivremo una due-giorni di capitale importanza per permettere a piloti e moto di presentarsi nel migliore dei modi ai nastri di partenza del nuovo campionato.Sul tracciato diil Day-1 prenderà il via alle ore 04.00 italiane (le ore 10.00 locali) e si concluderà alle ore 12.00 dando modo ai protagonisti della classe regina di lavorare in pista per le prime 8 ore.giornata di domani si replicherà (al medesimo orario) per l’ultima sessione prima del “rompete le righe” e prima di concentrarsi verso il Gran Premio di Thailandia.