LIVE Juventus-PSV, Champions League 2025 in DIRETTA: andata dei playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale-PSV,calcio in, Thiago Motta punta tutto su Kolo Muani.Iniziano i play-off di: lascende in campo nel primo turno della fase ad eliminazionetra le mura di casa contro i forti olandesi del PSV. I bianconeri hanno già sfidato gli olandesi nel corso di questa annata, con un successo per 3-1 a Torino il 17 settembre scorso con il primo gol di Yildiz, nella prima partita di questa competizione. Da allora diverse cose sono cambiate, anche i giocatori e il morale, ma ora la Vecchia Signora ha un solo grande obiettivo in testa: passare il turno e arrivare gli ottavi di finale.Il tecnico bianconero Thiago Motta sembra intenzionato a cambiare qualcosa rispetto alla sfida di Como, soprattutto in mediana, dove Douglas Luiz e Thuram potrebbero sostituire Locatelli e Koopmeiners.