Oasport.it - LIVE Juventus-PSV 2-1, Champions League 2025 in DIRETTA: Mbangula e McKennie firmano le reti della vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.54 Lavince faticando. Subisce il gol del pareggio da parte di Perisic che approfitta di uno svarione difensivo di Kelly. Va in confusione nei 10 minuti seguenti ma poi attraverso i cambi riesce a ribaltarla,firma la rete decisiva dopo una grande azione di Conceicao.94? Finisce la partita,-PSV 2-1.92? Ultimi due minuti di partita.90? Ci saranno quattro minuti di recupero.88? Tra poco la segnalazione del recupero.86? Ottima copertura di Weah in fase difensiva.84? Lapreme alla ricerca del tris.82? Goooooooooooooooool,, grande azione di Conceicao che regala aun gol facilissimo,-PSV 2-1.80?manca il dribbling in area di rigore.78? Fuori Kolo Muani, dentro Dusan Vlahovic nella