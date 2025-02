Oasport.it - LIVE Juventus-PSV 1-1, Champions League 2025 in DIRETTA: pareggio di Perisic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56? Gol di, sinistro preciso sul primo palo,-PSV 1-1.54? Weah dalla distanza non spaventa Benitez.52? Laprova ad arrivare al raddoppio.50? Mbangula ad un passo dalla rete con un piattone sinistro.48? Fuori Yildiz, dentro Mbangula nella.46? Inizia il secondo tempo!21.47in vantaggio grazie ad una bella azione di Gatti che viene finalizzata da McKennie in mischia, ma servirà di più per arrivare al raddoppio.A tra poco per il secondo tempo!45? Finisce il primo tempo,-PSV 1-0.43? PSV prova ad alzare il baricentro di gioco.41? PSV in difficoltà, lapuò approfittarne.39? Pressing alto della, che vuole arrivare al raddoppio.37? Nico Gonzalez non riesce a dare forza a due passi dal portiere.