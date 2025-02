Oasport.it - LIVE Juventus-PSV 1-0, Champions League 2025 in DIRETTA: McKennie sblocca la partita!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35? Gol che porta il merito di Gatti grazie ad una grande azione di forza.33? Goooooooooooool,, tiro forte sotto la traversa dopo una bella azione di Gatti,-PSV 1-0.31? Ritmi molto bassi in questo momento.29? Mischia in area di rigore, la Juve non arriva al tiro.27? Fallo in attacco di Weah,25? De Jong al volo, Locatelli che respinge con il corpo.23? Nico Gonzalez di testa non da forza.21? Ritmi che si sono abbassati dopo un buon inizio bianconero.19? Saibari al volo non trova la porta. Uscita pericolosa di Di Gregorio.17? Sinistro di Nico Gonzalez debole, para Benitez.15? De Jong di testa non spaventa Di Gregorio.13? Yildiz prova a venire in mezzo al campo per giocare più palloni.11? Pestone diin pressing sul portiere del PSV.