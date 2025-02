Oasport.it - LIVE Juventus-PSV 0-0, Champions League 2025 in DIRETTA: tentativo di Kolo Muani!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? Yildiz prova a venire in mezzo al campo per giocare più palloni.11? Pestone di McKennie in pressing sul portiere del PSV.9? Saibari dalla distanza manda fuori.7? Weah cross dalla destra perche non riesce a colpire bene.5? Weah dalla fascia destra spaventa Benitez con un tiro cross.3?trovato in fuorigioco dopo un buon lancio.1? Inizia la partita!20.55 Calciatori in campo, inno dellain corso.20.50 Giocatori che scendono in campo, tra poco inno della.20.45 Il PSV ha concesso solo 9.2 passaggi fuori dalla propria trequarti difensiva agli avversari in questae solo il Bayern Monaco (6.9) ha registrato finora un indice PPDA inferiore nella prima fase del torneo. Inoltre, il team olandese è stata quella con più conclusioni effettuate in seguito a un recupero offensivo nelle prime otto partite del torneo (21).