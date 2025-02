Inter-news.it - LIVE Inter-Lille Primavera 3-0: Mosconi chiude la qualificazione!

Inizia in questo momento ildi, partita che vale per i sedicesimi di finale di UEFA Youth League. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it.3-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP64? Boussadia e Goffi prendono il posto di Imbondo e Hamidi. Anche Akale per Ayodele.63? Berenbruch e Pinotti entrano per Topalovic e.61? Diaoune ammonito.Spinacce tira di sinistro conquistando palla al limite dell’area, il portiere para ma lascia ancora tutto apparecchiato per il colpo a porta vuota di.58? MOOOOOSCOOOONIIIIIIIIII55? De Pieri punta l’uomo e calcia con il sinistro a giro, calcio d’angolo dopo la respinta del difensore avversario.51? Spinacce subisce una botta sul piede, esce dal rettangolo di gioco momentaneamente.