Inter-news.it - LIVE Inter-Lille Primavera 2-0: primo tempo in doppio vantaggio

Inizia in questo momento ildi, partita che vale per i sedicesimi di finale di UEFA Youth League. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it.2-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPL’gioca unperfetto contro il, creando numerose occasioni e segnando due volte nel giro di tre minuti. Spinacce timbra il cartellino e decide per ora la partita di UEFA Youth League. A breve il secondodi.45’+2 FINISCE IL!45? Due minuti di recupero.45? MAMMA MIAAAA CHE PARATAAA DI CALLIGARIS SUL SECONDO PALOOOOOOO!!!41? Zanchetta respinge una palla su calcio di punizione e viene medicato. Al giocatore esce il sangue dal naso.Mattia Mosconi dal limite dell’area calcia rasoterra verso la porta, Merzouk non trattiene e Matteo Spinacce ribadisce in rete senza opposizioni.