Inter-news.it - LIVE Inter-Lille Primavera 2-0: inizia il secondo tempo!

in questo momento ildi, partita che vale per i sedicesimi di finale di UEFA Youth League. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it.2-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP55? De Pieri punta l’uomo e calcia con il sinistro a giro, calcio d’angolo dopo la respinta del difensore avversario.51? Spinacce subisce una botta sul piede, esce dal rettangolo di gioco momentaneamente.17.04IL!L’gioca un primoperfetto contro il, creando numerose occasioni e segnando due volte nel giro di tre minuti. Spinacce timbra il cartellino e decide per ora la partita di UEFA Youth League. A breve ildi.45’+2 FINISCE IL PRIMO!45? Due minuti di recupero.