Inter-news.it - LIVE Inter-Lille Primavera 0-0: inizia la partita di Youth League!

in questo momento ildiche vale per i sedicesimi di finale di UEFA. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it.– PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP16.01LA!15.58 Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo:in maglia nerazzurra,in divisa bianca.15.45si sfidano quest’oggi al KonamiDevelopment Centre. Chi vince passa il turno, chi esce abbandona già la UEFA. Di seguito le formazioni ufficiali., LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Calligaris; Della Mora, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Venturini, Zanchetta, Topalovic; De Pieri, Spinacce, Mosconi.A disposizione: Zamarian, Garonetti, Maye, Cerpelletti, Berenbruch, Vukoje, Lavelli, Thiago Romano, Pinotti.