Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025 in DIRETTA: si balla subito con Gaia, Noemi incanta! Attesa per Jovanotti!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.13: Irama – LentamenteIrama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti, nasce a Carrara il 20 dicembre 1995, sotto il segno del Sagittario, e cresce a Monza con una grande passione per la musica. Sin da piccolo, scrive la sua prima canzone a soli sette anni e si ispira ai grandi cantautori italiani come Francesco Guccini, Lucio Battisti e Fabrizio De André. Dopo un percorso inizialmente legato alla musica d’autore, si avvicina al rap, creando un sound che fonde pop, rap e musica sudamericana, ispirato dal concetto di “ritmo”, che dà il suo nome d’arte.La carriera di Irama prende piede nel panorama underground di Monza, con gare di freestyle, fino a farsi notare aGiovani. Nonostante un iniziale contratto con la Warner, decide di rescindere, preferendo mantenere la propria autenticità musicale.