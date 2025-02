Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025 in DIRETTA: Giorgia mette il carico da novanta! Willie Peyote funky e impegno! Arriva Jovanotti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.26: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang22.25:è sul viale appena fuori dall’Ariston con Rockin1000 e canta L’ombelico del Mondo22.24: E’ IL MOMENTO DI, nome d’arte di Lorenzo Cherubini, è nato a Roma il 27 settembre 1966. Da bambino affronta il problema della pronuncia della ‘s’, un difetto che, in seguito, diventerà uno dei tratti distintivi del suo stile musicale. Inizialmente sceglie lo pseudonimo di Joe Vanotti, ma a causa di un errore tipografico, il nome viene trasformato in, e sarà questo a rimanere. Il suo successonegli anni ’90, dopo una lunga esperienza come dj. Il suo debutto musicale avviene con il singolo Walking, ma è con il brano È qui la festa? che conquista il grande pubblico.