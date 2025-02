Metropolitanmagazine.it - Little Rocket Games annuncia le novità dei prossimi mesi

Il 2025 si apre con un calendario esplosivo di nuove uscite e attese ristampe per. Tra Febbraio e Aprile titoli inediti e il ritorno di un successo che ha conquistato giocatori di tutto il mondo.FEBBRAIOIl mese si accende con due titoli imperdibili: Tinderblox e Treetopia.Tinderblox è un adrenalinico gioco di destrezza in cui i giocatori devono costruire un falò utilizzando pinzette e mattoncini, senza far crollare la struttura! Un gioco perfetto per chi ama sfide rapide, emozionanti e alla portata di tutti.Età: 6+Giocatori: 2-6Tempo di gioco: 3-15 minutiTreetopia offre un’esperienza immersiva in cui i giocatori devono salvare gli alberi dall’estinzione eriportare la speranza per un futuro migliore, bilanciando attentamente la gestione di alberi erisorse per ottenere il miglior equilibrio naturale possibile.