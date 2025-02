Ilrestodelcarlino.it - Liszt, pianisti internazionali con concerti gratuiti

Ad un anno dall’accordo con i musei Sistini di Grottammare, laAcademy chiude un bilancio positivo delle attività 2024 programmandone delle nuove per l’anno in corso. Per far conoscere i luoghi ricchi di storia, cultura e arte attraverso la musica classica nei luoghi più affascinanti del territorio piceno organizzeràconall’interno delle mobilità Erasmus. Isarannoper coinvolgere il maggior numero di spettatori in particolare i giovani. Sono attesi dalla prossima primavera giovani europei dalla Francia, Polonia, Romania, Nord Macedonia, Irlanda, Turchia, Lituania, Croazia con ‘percorsi da scoprire’ e visite in diverse città della Regione Marche. "Le analisi territoriali parlano di un calo di turisti in riviera – affermano i vertici dell’Alma – noi cercheremo di rilanciare l’offerta ospitando ragazziche dopo le attività di visita dei nostri territori concludono le serate in pub e ristoranti acquistando prodotti locali a sostegno della nostra economia – la conclusione –.