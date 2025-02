Ilfogliettone.it - L’Inter batte la Fiorentina 2-1 e si avvicina al Napoli: nerazzurri a -1 dalla vetta

Nell’ultimo match della ventiquattresima giornata di Serie A,ha superato laper 2-1 in un incontro ricco di emozioni, portandosi a soli -1 dal, leader del campionato. Una vittoria importante per la squadra di Simone Inzaghi, che dimostra ancora una volta di essere una seria pretendente al titolo.Primo tempo dominato daiè partita subito con il piede giusto, controllando il gioco e creando diverse occasioni da gol. Nel primo tempo, ihanno sfiorato il vantaggio in due occasioni: prima con Carlos Augusto, che ha colpito un palo, e poi con Lautaro Martinez, il cui tiro ha trovato la traversa. La, dal canto suo, ha faticato a contenere l’impeto degli uomini di Inzaghi, riuscendo a mantenere il risultato in parità solo grazie a qualche intervento fortunato e alla solidità del portiere Terracciano.