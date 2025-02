Ilrestodelcarlino.it - L’Intelligenza artificiale tra utilità e minaccia: salvaguardiamo noi stessi

Intelligenza. solo sentendola nominare tutti noi pensiamo a qualcosa di incredibilmente efficiente, preciso in maniera maniacale, ma molte persone, almeno coloro che sono dotate di buon senso, si interrogano sui possibili risvolti che il mondo potrebbe prendere con un utilizzo spropositato di queste nuove tecnologie. Basti pensare ad una Chatbot, il robot che chiacchera, la popolarissima ChatGPT, che conta milioni di utenti in tutto il globo. Molti sono studenti che la contemplano come una rapida scorciatoia per svolgere i compiti a casa, cercando di completarli con pochi click, riducendo lo sforzo, ma anche e in maniera notevole, il pensiero critico, la personalità che ognuno di noi impiega nei ragionamenti. Di fronte a compiti, soprattutto quelli più meccanici, lo studente che si crede furbo utilizzerà ChatGPT per risolvere calcoli e problemi e ugualmente per scrivere temi e poche persone si accorgeranno della differenza.