.com - L’intelligenza artificiale riduce il pensiero critico? Ecco cosa dice la scienza

generativa sta rivoluzionando il modo in cui lavoriamo, ma a quale prezzo? Un recente studio condotto da Microsoft e dalla Carnegie Mellon University ha rilevato che l’uso crescente di strumenti di IA generativa può ridurre l’impiego del, portando a una possibile atrofia delle facoltà cognitive.Corsa algenerativa, chi la sta vincendo?Il problema della dipendenza dalSecondo i ricercatori, gli utenti che si affidano eccessivamente all’IA per compiti di routine tendono a esercitare meno il proprio giudizio, delegando completamente l’analisi e la valutazione dei risultati agli strumenti digitali.Questo fenomeno è definito come una “fondamentale ironia dell’automazione”: più la tecnologia semplifica il lavoro, meno l’essere umano sviluppa le proprie capacità di problem-solving.