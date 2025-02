Ilfattoquotidiano.it - L’insofferenza dei boss e le minacce a Meloni: ora le intercettazioni sui giornali piacciono pure alla premier e alla destra del bavaglio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non è vero che al governo nonlepubblicate sui. A Giorgia, per esempio, sono piaciute tantissimo le parole pronunciate da una delle persone arrestate nell’ultimo maxi blitz antimafia della procura di Palermo. “L’Italia per noi è diventata scomoda, io me ne devo andare perché non intendo assolutamente perdere quello che ho creato fino ad oggi”, diceva tale Angelo Barone, considerato dai pm come un personaggio di alto livello dal punto di vista economico per Cosa Nostra. Barone, evidentemente, non deve aver saputo che i mafiosi non parlano al telefono quando commettono reati, come ripetuto più volte dal guardasigilli Carlo Nordio. Le sue affermazioni e quelle di altre centinaia di indagati sono quindi finite in uno dei provvedimenti di fermo, notificati dprocura di Maurizio de Lucia.