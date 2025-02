Oasport.it - L’Ingegner Aouani sempre più con la maratona nel sangue

Per l’appuntamento del martedì di Sprint2u, ospite IliassIl 29enne atleta milanese, di origini marocchine, è emerso all’attenzione generale nel corso dei suoi anni di studio trascorsi negli Stati Uniti, dove all’attività agonistica ha unito quella universitaria che l’ha portato alla laurea magistrale in Ingegneria. Tornato in Italia definitivamente nel periodo dell’esplosione del Coronavirus, si è dedicato a tempo pieno all’atletica con ottimi risultati, dapprima sulle distanze medio/lunghe del mezzofondo, e poi orientandosi definitivamente verso lain cui è diventato primatista italiano a Barcellona il 19 marzo 2023 con 2h07’16. Nel febbraio del 2024 tale record gli è stato battuto da Yeman Crippa a Siviglia con 2h06’06 ma, dopo la delusione per non essere riuscito a vestire la maglia azzurra alle Olimpiadi di Parigi, ha corso una straordinariaa Valencia il 1° dicembre dove ha di fatto pareggiato il crono di Crippa, ma è stato superato negli ultimi 2 km dal connazionale Chiappinelli che, con 2h05’24, si è appropriato del record.