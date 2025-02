Ilfoglio.it - L'influenza aviaria non minaccia solo gli animali, ma la stabilità economica di un intero settore

Leggi su Ilfoglio.it

Negli allevamenti di polli ed altri uccelli domestici di molti paesi è cominciata da tempo una guerra molto dura al virus dell’di tipo H5. A parte il pericolo costituito dal fatto che questo virus ha già infettato l’uomo ed altri mammiferi e sta sempre più migliorando il proprio adattamento, non credo che sia ben chiaro a tutti cosa implichino queste infezioni sempre più diffuse. Immaginate di essere i proprietari di un allevamento di polli che si trova improvvisamente a fronteggiare l’insidia di un nemico invisibile: il virus. L’eventuale arrivo di questo patogeno all’interno del vostro allevamento costringe a prendere decisioni estreme e dolorose, come l’abbattimento massiccio dei polli per cercare di arginare la diffusione dell’infezione. In un allevamento industriale intensivo, anche unanimale infetto comporta l’uccisione rapida di decine di migliaia, se non milioni, di volatili.