L’inerzia delle istituzioni costa vite umane | Marì Muscarà chiede risposte

Tempo di lettura: 2 minuti“Avevo previsto tutto. La mozione che avevo presentato e che è stata approvata il 23 settembre 2024 in Consiglio regionaleva l’istituzione di un ufficio regionale per la verifica, l’omologazione e il controllo degli impianti pericolosi. Ricordiamo Gricignano di Aversa tra gli ultimi casi, che ha causato la morte del giovane Patrizio Spasiano e l’intossicazione di altri tre lavoratori, tutto ciò dimostra quanto sia urgente l’applicazione di quella mozione!”.A parlare è la consigliera indipendente della Regione Campania, che denuncia la mancata attuazionemisure necessarie per evitare tragedie nei luoghi di lavoro. La mozione, approvata dopo mesi di discussioni, prevedeva la creazione di un ufficio regionale tecnico composto da ingegneri e periti specializzati nella verifica degli impianti a rischio esplosione, in conformità con le normative CEI-ATEX e il D.