Secoloditalia.it - L’incubo di una maestra perseguitata dai genitori dell’alunno: urla, minacce e pressioni

A ridosso della vergognosa aggressione inferta al professor Sergio Manni, assalito nei giorni scorsi da un genitore su esortazione del figlio. E proprio quando, nelle scorse ore, dopo aver telefonato al dirigente scolastico Salvatore Negro per informarsi sulle condizioni di salute del docente malmenato, il ministro Valditara telefonava al Guardasigilli Nordio, proponendo di estendere la misura dell’arresto in flagranza di reato alle aggressioni nei confronti del personale scolastico.Scuola, ancora unanel mirino:deidi un alunnoE ribadendo oltretutto che, con l’esecutivo «stiamo lavorando insieme su una norma in questa direzione. Il governo e il ministro dell’Istruzione e del Merito sono accanto ai docenti e al personale tutto che devono sentire forte la presenza costante delle Istituzioni», la cronaca denuncia un ennesima prevaricazione.