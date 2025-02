Forlitoday.it - L'incendio scoppia all'improvviso dal vano motore all'incrocio semaforico: l'automobilista si mette in salvo

Leggi su Forlitoday.it

L'è divampato all'dal. Col conducente che ha fatto in tempo ad accostare ersi in sicurezza. Ad esser avvolta dalle lingue di fuoco è stata una Renault Twingo vecchio modello. Il fatto è avvenuto martedì mattina, poco dopo le 10, a San Martino in Strada in Via.