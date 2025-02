L’incendio distrugge l’Inalca di Reggio Emilia i dipendenti in lacrime per lo stabilimento La procura apre un’inchiesta – Il video

Leggi su Open.online

Sono almeno 100 ideldiche si sono radunati davanti ai cancelli dellodell’azienda dove, ieri intorno all’1.30 di notte, è divampato un incendio che continua a bruciare tutt’ora, seppure con meno violenza rispetto alle prime ore del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero scaturite da un locale tecnico e da lì si sarebbero estese anche ad alcuni capannoni vicini. Non riportano lesioni o intossicazioni i, nemmeno i pochi tecnici e manutentori che si trovavano nellodurante la notte e hanno dato l’allarme. Molti di loro sono indavanti ai cancelli dell’impianto attivo nella lavorazione delle carni per conto del gruppo Cremonini in attesa di conoscere le sue sorti. I danni sono ingenti e l’impianto appare semidistrutto.