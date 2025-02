Lortica.it - L’inaccettabile cinismo della destra: pane e olio al posto della dignità

Il Partito Democratico provinciale di Arezzo esprime profonda indignazione per la decisione dell’Amministrazione Comunale di Montevarchi di continuare ad applicare la misura discriminatoria del “pasto sostitutivo”: due fette dicon l’per i bambini le cui famiglie risultano morose nel pagamentomensa scolastica.Questo provvedimento sta suscitando reazioni negative in tutta Italia, non solo perché amministrativamente discutibile, ma soprattutto perché inumano. Come si può negare un pasto completo a un bambino, esponendolo a pubblica umiliazione e rendendolo vittima di una colpa che non gli appartiene?Le scuole devono essere luoghi di inclusione, non di esclusione. Se il Comune ha difficoltà nel recupero delle somme dovute, deve perseguire i genitori con gli strumenti che la legge mette a disposizione, non inventare provvedimenti che ricadono sui bambini.