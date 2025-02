Sport.quotidiano.net - L’impresa non poteva ripetersi. Peccato per le sostituzioni

Palladino forse era l’unico che credeva nella possibilità che gli eroi del giovedì potessero ripetereil lunedì. A San Siro la Fiorentina soffre un tempo la furia nerazzurra andando sotto con un gol nato da un angolo inesistente e riprendendo l’Inter col rigore di Mandragora. Poi Palladino insiste con i soliti e aspetta troppo per mettere le cose a posto. La Fiorentina coi quattro terzini non può funzionare sempre. Meglio cercare le buone notizie, però. Perché quando entrano i nuovi le cose cambiano. Il centrocampo torna a dare notizie di sé grazie alla classe di Fagioli. Anche Zaniolo fa cose buone e così la Fiorentina riprende campo e offre ai suoi tifosi l’illusione di poter prendere un punto. Niente da fare. Ma questa sconfitta non è una umiliazione.per i cambi ritardati e per una formazione iniziale che forse era più un omaggio agli eroi di giovedì che altro.