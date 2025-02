Linkiesta.it - L’impatto delle donne ucraine sul mercato del lavoro italiano

«Le ho viste fra cemento e cupole d’oro che il vento spazza via Sotto pensiline che aspettano il sole e il loro tram . Io le ho viste che cantavano nei giorni brevi di un’idea . E provare a dire qualcosa in unstrano» Era il 1981 e Claudio Baglioni cantava “Le ragazze dell’Est”, raccontando i capelli color sabbiafuggite dal blocco sovietico alla ricerca di un futuro migliore. Le migrazioni dall’est a all’ovest dell’Europa non si sono mai fermate, ma sono cambiante nell’intensità, nelle modalità e nelle composizioni. Oggi più che mai tornano d’attualità con la diaspora dei quasi sei milioni di Ucraini rifugiati in Europa dall’inizio della guerra nel 2014. L’AgenziaNazioni Unite per i rifugiati fornisce i dati solo sul sessantadue per cento dei rifugiati: il cinquantacinque per cento è donna.