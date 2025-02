Lanazione.it - Licciana Nardi, bomba carta lanciata nel Giardino del Ricordo per le vittime delle foibe

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 11 febbraio 2025 – Una fortissima esplosione ha scosso la tranquillità di, in Lunigiana, nella notte tra il 10 e l’11 febbraio. Un ordigno, presumibilmente una, è stato fatto esplodere all’interno deldel, il memoriale dedicato alle. Un incidente turbante Il fatto che il grave episodio sia avvenuto poche ore dopo le commemorazioni per il Giorno delrende il tutto ancora più preoccupante. A denunciare l’accaduto è stato il vicesindaco Omar Tognini, che ha affidato ai social un lungo messaggio di condanna: “Ieri mattina, neldela Terrarossa, ci siamo riuniti per commemorare ledell'odio e per educare le nuove generazioni sui tragici avvenimenti dei massacri, gli eccidi ai danni di militari e civili italiani della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia.