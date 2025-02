Ilfogliettone.it - Libretto Postale, spunta il nuovo tasso d’interesse: te ne accorgi solo a fine anno | La novità è già attiva da un bel po’

Leggi su Ilfogliettone.it

Ilche piace a molti possessori dei libretti postali.che piace a molti, i dettagli per conoscerla. Il, un tempo considerato lo strumento di risparmio per eccellenza, ha segnato generazioni di italiani. Questo grande foglio, custodito con cura, rappresentava per molti la prima esperienza di risparmio e un punto di riferimento sicuro per mettere da parte i propri soldi. La diffusione dei libretti postali era talmente capillare da farne un vero e proprio simbolo del risparmio popolare.Negli uffici postali, i cittadini si recavano per versare piccole somme, con l’obiettivo di raggiungere un risultato preciso: acquistare un bene durevole, affrontare un’emergenza o semplicemente costituire un piccolo capitale. E la garanzia dello Stato sui depositi contribuiva a rafforzare la fiducia dei risparmiatori.