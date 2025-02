Ilfattoquotidiano.it - Libano, il nuovo governo si riunisce per la prima volta e il primo ministro Nawaf Salam prova a depotenziare Hezbollah

Si è riunito per lastamani a Beirut il neonatolibanese guidato da. I ministri sono ora impegnati nell’elaborazione della dichiarazione ministeriale, testo che dovrà poi essere votato in parlamento per la formale fiducia dei deputati all’esecutivo. I media locali hanno riferito di trattative in corso affinchè la dichiarazione ministeriale contenga espliciti riferimenti alla necessità che lo Stato imponga il monopolio delle armi in tutto il territorio libanese, in particolare nel sud, doveè tradizionalmente dominante e dove rimangono ancora militari israeliani. Il 18 febbraio prossimo è previsto il completamento del ritiro militare israeliano dal.Questoè, perlomeno, di segno diverso rispetto a quelli che lo hanno preceduto negli ultimi dieci anni, infrangendo le convenzioni e le “tradizioni” in più di un modo.