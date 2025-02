L’ex hostess che accusa il sindacalista di molestie | Lo faccio per le mie figlie

Leggi su Open.online

Barbara D’Astolto, 48 anni, exora insegnante alla scuola primaria, è la donna che ha denunciato perundella Cisl assolto poi in primo e secondo grado. «Sapete il perché? Mentre mi metteva le mani dappertutto, mentre mi diceva cose disgustose, io avrei esitato venti secondi prima di reagire, raggelata, allibita, spaventata da una persona che avrebbe dovuto aiutarmi e invece mi aveva aggredita. Ma per il tribunale i miei venti secondi di paura sarebbero stati, invece, un consenso. Spero che oggi la Cassazione annulli quelle sentenze che hanno offeso non solo me, ma tutte le donne vittime di violenza», dice oggi in un’intervista a Repubblica.Barbara D’AstoltoLa donna parla delle sue duedi 12 e 8 anni: «Sia che vinca, sia che perda, quando saranno più grandi capiranno il senso della mia battaglia».