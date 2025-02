Laverita.info - L’Europa si rassegna al negoziato ma brontola: «Coinvolgete Kiev»

Leggi su Laverita.info

Ormai tutti parlano di trattative per risolvere la crisi ucraina. Ancora pochi, però, i passi avanti concreti. Attesa per il piano di Washington, che tuttavia non è ancora pronto. L’Ue, tagliata fuori da tutto, assiste.