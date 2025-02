Amica.it - Letizia di Spagna come Emily Ratajkovski: sotto il segno degli stivali in suede

La calzatura che non può mancare nel guardaroba invernale? Un paio diin, la scarpa dal design intramontabile che sa elevare tutti i look dei prossimi mesi. Parola diRatajkowski edi.Avvistata nel front row della sfilata A/I 2025 di Coach, la modella ha optato per un total look in camoscio composto da trench doppiopetto con cintura ealti con tacco. La mise è stata completata da occhiali da sole e borsa bauletto. Il giorno dopo, anchediha scelto la stessa calzatura. La reina ha consegnato i premi della Reale Accademia di scienze naturali dicon vestito stampato di &Other Stories. Per dare risalto al punto vita, Ortiz ha aggiunto una cintura. Infine,incon tacco basso di Magrit e gioielli PDPaola. GUARDA LE FOTOGlida comprare adesso con i saldi invernali Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAdiilinAmica.