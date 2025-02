Notizie.com - L’esplosione, poi le fiamme: distrutto lo stabilimento Inalca di Reggio Emilia. Cosa sappiamo

Un grosso incendio è divampato nellodel gruppo Cremonini a. Nessun ferito, ma tanta paura nella notte., poi lelodi(Vigili del Fuoco) – notizie.comUn’esplosione, poi le. In pochissimo tempo un rogo ha avvolto lodidell’azienda, leader nel settore delle carni bovine.Le, intorno all’1.30 di questa notte. I vigili del fuoco di, di Modena, Parma e Bologna sono giunti tempestivamente sul posto per porre fine all’incendio, allontanando il pericolo che si estendessero.Il rogo hal’intero edificio. Lee una lunga colonna di fumo erano visibili da lontano. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute ma sono in corso accertamenti da parte della polizia.