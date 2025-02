Quotidiano.net - L'esordio a Sanremo 2025 del rapper Bresh: chi è, carriera e vita privata

Roma, 8 febbraio– Il Festival diè per, cantante eligure classe 1996, un: è infatti la prima volta che Andrea Brasi (nome anagrafico dell’artista) compare sul palco del Teatro dell’Ariston in veste di concorrente. Il giovane ha in realtà già calcato le scene sanremesi nel 2023 prima in collegamento dalla Costa Smeralda e poi con la collega Emma, con cui ha eseguito – per la serata cover – un medley dei brani di Tiziano Ferro. Perpresenta il suo brano ‘La tana del granchio’ e nella serata cover, in onore delle suo origini liguri, canterà con Cristiano De Andrè la canzone ‘Crêuza de mä’ di Fabrizio De Andrè. Chi èAndrea Brasi nasce a Lavagna nel 1996 e cresce a Bogliasco, in provincia di Genova. Il suo nome d’arte deriva dal suo cognome ed è stato inventato da amici: "Inizialmente non mi piaceva nemmeno, - ha raccontato Andrea in un’intervista a L’Officiel - lo vedevo come troppo esterofilo e “poco italiano”, poi mi sono abituato e ho detto: chesia!”.