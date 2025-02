Ilgiorno.it - L’energia e la furia del punk salgono sul palco. Il Bloom omaggia la passione di Segre

e ladeltutta in una serata. Un lungo concerto che avrà le vesti di un piccolo festival, un evento ideato per ricordare un musicista che è stato una figura fondamentale della scenain Brianza. È l’iniziativa che si terrà sabato alle 21 aldi Mezzago sotto il titolo “Hate“ e che vedrà salire suldi via Curiel band e solisti che hanno fatto la storia del genere in Italia. A incendiare gli impianti del centro multiculturale mezzaghese saranno i De Crew, da oltre trent’anni sinonimo di hardcorepotente e distorsione. Con loro un altro pezzo da novanta della scenaitaliana, i Water Tower, in bilico trarock e ska. E poi il gruppo hardcore degli Atrox, in pista dai primi anni Ottanta, e lo stoner-rock a tinte blues di Diego “Deadman“ Potron, in cui folk, musica roots americana, desert rock e psichedelia si incontrano.