Iodonna.it - L'elezione di Haas è un importante passo avanti nel superamento delle barriere di genere nella politica, soprattutto per un paese che ha concesso il diritto di voto alle donne solo nel 1984

Un nuovo capitolo si aprestoria del Liechtenstein. Brigitte, avvocata e CEO della Camera di Commercio e dell’Industria del, è la prima donna Premier del piccolo principato alpino: è una svolta epocale in una nazione dove ildiè statonel. La nomina di, che si prepara a infrangere un record che durava da oltre un secolo, rappresenta un momento simbolico cruciale per il, ma anche per il percorsoeuropea. Un (piccolo)per l’Iran: Fatemeh Mohajerani è la prima donna portavoce del governo X Brigitte, prima donna premier del LiechtensteinIn un panorama, infatti, dove la leadership femminile rimane ancora molto sottorappresentata, la suasegna unsignificativo.