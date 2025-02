Lei sa tutto si è tradita Grande Fratello Helena se lo lascia sfuggire con Javier e Stefania

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lunedì 10 febbraio ilè tornato in diretta e, come avevano previsto gli spoiler, Alfonso Signorini ha nominato il primo finalista maschio di questa edizione. Anche qui le anticipazioni ci avevano visto lungo: è Lorenzo Spolverato. In realtà, proprio durante la proclamazione, c’è stato un piccolo fraintendimento. Il responso su Lorenzo Spolverato,Martinez, Alfonso D’Apice e Luca Giglio si è scoperto una volta che i concorrenti sono arrivati in studio.A rinunciare per primo a questo privilegio è stato Alfonso, seguito da Giglio. E trae Lorenzo ha vinto il modello ma c’è stato un errore, dato che era stato citato prima: “Voglio precisare cosa è successo – ha puntualizzato Signorini – Qui c’erano i nomi dei primi esclusi, che la regia mi inquadrerà bene.