Thesocialpost.it - “Lei è ricattata?”. Caso Santanchè, il durissimo attacco scatena il finimondo: polemiche feroci

Leggi su Thesocialpost.it

Ieri è stata presentata una mozione di sfiducia contro la ministra Daniela, mentre nei prossimi giorni si prevede quella nei confronti del ministro Carlo Nordio. Tra i temi all’ordine del giorno ci sono anche il congedo paritario, la riduzione dell’orario di lavoro e i referendum su cittadinanza e Jobs Act. Le forze di opposizione continuano a seguire una strategia di obiettivi comuni per mantenere unita la coalizione. Ieri, durante la discussione alla Camera sulla mozione dei Cinque Stelle, si è avuto un assaggio di ciò che accadrà nelle prossime settimane, quando la mozione sarà messa ai voti. In Aula, si notano le ampie assenze di Forza Italia e Lega, con la ministra del Turismo supportata solo da Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, e Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e Politiche del Mare.