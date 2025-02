Lanazione.it - L’economia toscana. Esportazioni e turismo ok ma la stagnazione fa paura

Firenze, 11 febbraio 2025 –, tiene, ma le incertezze internazionali ne frenano la crescita. E’ il quadro che emerge dal rapporto Irpet 2024, presentato ieri in Regione alla presenza del direttore dell’istituto, Nicola Sciclone e del presidente della Regione, Eugenio Giani. L’andamento del Pil resta positivo, ma ci sono timori sul futuro: dai conflitti in corso all’ipotesi dell’imposizione dei nuovi dazi dagli Stati Uniti. Questioni che pesano sul quadro complessivo, che vede esaurirsi il boom post pandemia. E ovviamente la crisi del comparto della moda, bilancia in negativo le buone performance del(ma solo quello di lusso e quello mordi e fuggi), costruzioni, agricoltura. «Le variabili internazionali pesano – ha detto il direttore Irpet, Nicola Sciclone - chiudiamo il 2024 con una variazione di pil dello 0,6%, questo per il venir meno del bonus per le ristrutturazioni edilizie e il calo degli investimenti in macchinari per l’incertezza del quadro internazionale.