Ilveggente.it - Leclerc alla Red Bull: l’annuncio sconvolge i tifosi

Leggi su Ilveggente.it

Red: quella che è una battuta chissà, magari tra un po’ di tempo potrebbe essere qualcosa di diverso. C’èL’arrivo di Hamilton in Ferrari ha sicuramente scombinato i piani. Con Charlesche, evidentemente, non è più la punta di diamante della Rossa e nel corso del 2025 se la dovrà vedere con il pilota inglese, sette volte campione del mondo, arrivato a Maranello con un unico obiettivo, quello di prendersi l’ottavo titolo della sua straordinaria carriera.Red(Lapresse) – Ilveggente.itE chissà, magari un giorno, molto lontano,potrebbe lasciare la Rossa e trasferirsiRed, al fianco di quel Max Verstappen che nel corso degli ultimi anni ha dettato legge in lungo e in largo. Non è una notizia di mercato, ma è un simpatico siparietto che Horner, team principal della Redappunto, ha messo in atto nel corso di un’intervista improvvisata e di taglio decisamente ironico che gli è stata strappata in occasione dei recenti Autosport Awards 2025 dtiktoker Bella James.