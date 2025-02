Lanazione.it - L'eccellenza del vino pisano in Francia: il Consorzio Vini Doc Terre di Pisa a Wine Paris

, 11 febbraio 2025 – IlDocdiè presente a, fiera internazionale di riferimento per il mondo dele dell'enologia in corso a Parigi. “Possiamo parlare di una vera novità per i produttori del territorio, dopo l'esperimento dell'anno scorso quest'anno stiamo rappresentando tutte le aziende della Docdie una delegazione è fisicamente presente al nostro stand che garantisce l'adeguata visibilità all'interno di uno dei padiglioni più frequentati come quello italiano” spiega la presidente delDocdiGinevra Venerosi Pesciolini. “L'obiettivo è proprio quello di valorizzare e una delle realtà maggiormente rappresentative delle eccellenze viticole del territorio. Ilrappresenta un importante momento di confronto e di business, è un appuntamento di riferimento per buyer e importatori da tutta Europa e Oltreoceano, una vetrina globale che consente di promuovere il branddie le sue aziende”.