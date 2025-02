Zonawrestling.net - Le storiche difese di titoli non TNA sui ring TNA – Parte 1

Lo scorso giovedì un importante pezzo del grande puzzle TNA si aggiunge.Tra le varie cose successe all’interno della puntata, una su tutte mi ha colpito e fatto tanto riflettere.Il main event di iMPACT ha visto i Fraxiom sconfiggere i fratelli Nemeth, riuscendo a difendere con successo idi coppia di NXT.Ecco, proprio questo è l’aspetto che più mi ha fatto riflettere, perché per la prima volta nella storia una cintura apnente alla WWE è stata difesa all’interno di uno show targato Total NonStop Action Wrestling.Quante altre volte è successo in passato? Nel caso della WWE si può sicuramente far riferimento alla collaborazione con la NJPW degli anni ottanta, o magari a qualche altra sporadica comparsata nel mondo indipendente fin quando federazioni come PROGRESS, Insane Championship Wrestling e altre, erano sotto il controllo di Triple H e soci.