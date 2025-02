Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 11 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di11. ARIETE Tra oggi e domani, una spettacolare Luna piena in Leone, a cui vi lega un'antica amicizia, che porta sempre nuove emozioni e nuove possibilità nella vostra vita. Venere aggiunge il suo tocco di fortuna nelle nuove conquiste, Giove favorisce nuove nascite e nuovi legami coniugali nell'ambito della famiglia, successo economico. Non è buono Marte, siate prudenti nell'attività fisica e anche con il cibo. Lasciate un po' di spazio all'autocritica. TORO Possibile un'improvvisa tensione in famiglia e anche nel lavoro, a causa della Luna in Leone in fase di plenilunio. Importanti le novità nella vita con i figli, non ci saranno problemi impossibili da risolvere, siete arrivati preparati all'appuntamento con nuove responsabilità, ma non trascurate la salute.