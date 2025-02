Amica.it - Le soap nails di Meghan Markle agli Invictus Games

Curatissime e molto discrete, ma soprattutto corte.ama da sempre le unghie corte. Fin dall’exploit, durante i British Fashion Awards del 2018, quando le mostrò completamente nere. Una lunghezza che oltre a essere estremamente elegante, risponde a una delle tendenze cardine delle manicure del 2025.2025 a Vancouver, tuttora in svolgimento, la duchessa di Sussex abbina alla sua giacca da neve bianca, una manicure in sintonia. Unghie che sono, come sempre quando si tratta delle sue lamine, da osservare. E che rispondono alle tendenze macro delle manicure che evocano discrezione e raffinatezza estrema.Tendenze unghie: lediBianco latte, nude o? A quale grande tendenza corrispondono le unghie corte e bellissime di2025? Osserviamole meglio, mentre, durante le fredde giornate dei giochi invernali fondati dal marito Harry, nel 2014, e dedicati ai veterani di guerra, si beve, rilassata, una birra.