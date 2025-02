Le scarpe da calcio più belle che vedremo ai piedi dei campioni nei playoff di Champions

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Terminata la prima fase dellaLeague, il torneo più importante e prestigioso prosegue con i, dove si sfideranno le squadre che si sono classificate tra il 9° e il 24° posto. Tra queste top team come Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City, ma anche tre squadre italiane, la Juventus (contro il PSV Eindhoven), il Milan (contro il Feyenoord) e l'Atalanta (contro il Club Brugge). L'occasione giusta per scoprire qualiindossano i protagonisti più attesi.Le miglioridaaideiimpegnati neidiJude Bellingham con le adidas Predator Elite FTBellingham Real MadridGUINGAMP, FRANCE - JANUARY 29: Jude Bellingham #5 of Real Madrid controls the ball during the UEFALeague 2024/25 League Phase MD8 match between Stade Brestois 29 and Real Madrid C.