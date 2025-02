Gqitalia.it - Le radici di Bresh

Se penso a Sanremo, la prima cosa che penso è al mare, a quelle palme a memoria di qualcuno che a un certo punto ha pensato che tutti i posti di villeggiatura liguri - e non solo - dovessero sembrare un po’ Miami per essere posti più appealing e forse anche più tranquilli, proprio perché oltre alle palme e al mare penso alla tranquillità. Sarà davvero un retaggio regionale, ma la cosa più affascinante di Sanremo e del Festival che ospita, è questo contrasto tra la tranquillità - che chi la vive definirebbe in altro modo - e il caos mischiato all’urgenza che per cinque giorni rende un comune di 50mila abitanti la cosa più simile a Las Vegas che esista.Abito Loro Piana, camicia Brioni, cravatta Charvet, cintura Emporio Armani ,orologio CartierSe penso a questo perenne contrasto tra una tranquillità dovuta anche qui a una sorta di retaggio genovese e la voglia di esprimersi e di esplodere, anche nel caos, talvolta, penso a