Quotidiano.net - Le prove dei Big. Giorgia, Cristicchi, Lauro: a sorpresa spunta il triello

Sedici gradini di terrore. Cambia il designer, cambia il design, e il palco dell’Ariston diventa una Techno Hall dalle balconate simili quelle del Big Band Tour dei Rolling Stones, ma l’insidia più grossa della scenografia del Festival di Sanremo rimangono le scale. Ne sa qualcosa Francesca Michielin, costretta ieri a condurre in porto con passo da Capitano Achab e grinta invidiabile una prova generale arsa dal desiderio di non darla vinta alla malasorte. Stando alla scaletta della prova generale di ieri, infatti, l’interprete di Fango in paradiso sarà la penultima ad esibirsi nella serata inaugurale di Festival. Dopo di lei, i The Kolors con una Tu con chi fai l’amore tutta da ballare, messa provvidenzialmente da Carlo Conti a fine gara ben sapendo che sarà quasi l’una del mattino. La Michielin, comunque, non è la sola sulla lista degli infortunati, visto che ieri pure Kekko dei Modà è caduto nel backstage e ha cantato tenendosi la mano sulla costola.