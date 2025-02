Oasport.it - Le proiezioni di Jasmine Paolini a Doha nel ranking WTA: prima missione, guardarsi le spalle

Leggi su Oasport.it

ha cominciato in maniera convincente il suo percorso al WTA 1000 di2025, superando al debutto la francese Caroline Garcia per 6-3 6-4 e staccando il pass per gli ottavi di finale. La numero uno d’Italia, esentata dal primo turno con un bye, ha a disposizione una buona chance per vincere ancora almeno un paio di partite e macinare punti pesanti per il.La 29enne toscana, che agli ottavi se la vedrà con Jelena Ostapenko, deve fare i conti con i 1000 punti (quelli del trionfo di un anno fa a Dubai) in scadenza al termine della prossima settimana che rischiano di farle perdere qualche posizione nella classifica WTA. Ad oggiè la numero 4 al mondo con 5398 punti, ma develeda una Jessica Pegula ancora in corsa ae virtualmente quinta a -417 dalla nostra portacolori.