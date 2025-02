Agi.it - Le prime Olimpiadi degli eSports slittano al 2027

AGI - Ledi, le competizioni di videogiochi individuali o a squadre con pubblico, si terranno come previsto a Riad ma non più quest'anno bensì nel, per permettere la definizione di un adeguato modello di accoglienza e finanziamento. Lo ha annunciato il Cio definendo l'evento "una pietra miliare per glie per il movimento olimpico" per la quale saranno avviati i preparativi già nei prossimi mesi. Lo slittamento riflette le difficoltà organizzative di un evento senza precedenti, come la compilazione della lista ufficiale dei giochi e la definizione dei criteri di qualificazione. Gli editori di videogiochi, detentori dei diritti sui titoli, richiedono accordi specifici e investimenti ingenti.